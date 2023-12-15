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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الجمعية العالمية للكبد: القهوة ترفع ضغط الدم في هذه الحالة (شاهد)

شرب القهوة
شرب القهوة

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس الجمعية العالمية للكبد، إنّ الكبد مصنع كبير مسؤول عن كل شيء في الجسم مثل معالجة السموم والبكتيريا والأدوية وإصلاح الكثير من المشكلات في الجسم، مشيرًا إلى أنّ القهوة ترفع ضغط الدم إذا تم تناولها لأكثر من 2 فنجان في اليوم.

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تعاطي الكحوليات

وأضاف "عبدالوهاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من يتعاطون الكحوليات بكثرة ويحصلون على القهوة كثيرا فإن الكحول مع القهوة يضر الكبد المتليف والدهني، ولكن، لم يثبت أن تناول القهوة بكميات معقولة مضرة للكبد".

عدد أكواب القهوة

وتابع رئيس الجمعية العالمية للكبد: "إذا أجريت دراسة قيمة جدا يمكن الحديث عن عدد أكواب القهوة اللازم شربها وهل القهوة مؤثرة أم لا، أي أن تأثير القهوة على الكبد تختلف من شخص لآخر ومن طبيعة جغرافية لأخرى كالريف والمدن على سبيل المثال، وعموما، لكي نحافظ على الكبد علينا الاعتدال في نوعية الطعام وكميته وكذلك الشرب والأدوية المسكنة والمضادات الحيوية وغيرها".


 

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