مرسى علم تستقبل 100 رحلة طيران

يستقبل مطار مرس علم الدولي 100 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح على مدار الأسبوع المقبل قبل أعياد الكريسماس وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.



يذكر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 100 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بزيادة 17 رحلة عن الاسبوع الجاري على متنها قرابة 20 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة وذلك تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

و تستعد فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب للإحتفال بالكريسماس من حوالي 13 جنسية أوربية مختلفة هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و إنجلترا وفرنسا و سلوفاكيا.



