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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول معبر رفح البري يواصل العمل من أجل تسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأوضحت القناة خلال التقرير، تفاصيل المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى الآن، ونوعيتها.

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 حجم المساعدات المقدمة إلى غزة

وأوضخ التقرير أن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنًا، فيما بلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 22799 طنًا.


وذكر التقرير أن حجم المساعدات من المياه بلغ 13936 طنًا، و إدخال 222 قطعة من الخيام والمشمعات.

5073 طنًا من المواد الإغاثية

وأشار التقرير إلى أن إدخال 5073 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، و مد القطاع بـ 48 سيارة إسعاف، وإدخال 2678 طنًا من الوقود، فضلا عن استقبال 773 مصابًا ومريضًا من أبناء غزة ومعهم نحو 612 مرافقًا.

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