أستاذ علوم سياسية: جهود مصرية متنوعة على كافة المسارات لدعم القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إنَّ جهود مصرية متنوعة على كافة المسارات تم بذلها لدعم الفلسطينيين، وخاصةً مسار المساعدات الإنسانية وتكثيف إدخال مساعدات بصفة مستدامة ومكثفة رغم محاولات عرقلتها من جانب الاحتلال، في محاول لحصار وتطويق الأزمة وفرض سيناريوهات إسرائيلية مغايرة للإنسانية.

الجهود المصرية

وأضافت “زهران” خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة “إكسترا نيوز”، أنَّ تكثيف الجهود المصرية لدعم أهالي غزة، عبر إرسال شحنات غذائية وطبية وشاحنات محملة بالوقود، وذلك منذ إندلاع الأزمة، لافتةً إلى أنَّ الجهود المصرية لدعم فلسطين تنطلق من ثوابتها تجاه القضية التي تم إرسائها بشكل مباشر من الرئيس السيسي خلال لقاءاته الثنائية مع قادة العالم، والتنسيقات مع دول الإقليم والشركاء في المنطقة، وعبر الرسائل المباشرة أيضاً خلال الحضور والتمثيل المصري في كافة التجمعات الدولية.

رافض التهجير للفلسطينيين

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: “مصر أوضحت وبكل قوة موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين وذلك منذ دعوتها لانعقاد قمة القاهرة للسلام، كما أكدت على رفضها للمخطط وتصفية القضية الفلسطينية خلال المؤتمر، داعية للعودة إلى المسار السلمي بإحياء حل الدولتين وفقا لحدود 1967، والتفاوض السياسي”.