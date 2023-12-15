المقاولون 2014 يفوز على الاتصالات بسداسية نظيفة

حقق فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2014 الفوز على فريق الاتصالات بسداسية نظيفة، أحرزها ياسين محروس هدفان وهاني رفعت و أحمد محمد سيد وادم محمد ومحمد علاء هدف لكل منهم، جاءت المباراة ضمن منافسات دورى منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن طلعت حسن ويعاونه الكابتن تامر عادل مدرب والكابتن عبدالمولي كيشار مدرب حراس المرمى والكابتن أحمد سويلم إداري وأخصائي إصابات الملاعب الكابتن أسامة الأطرش.

وفي الإطار ذاته نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2008 في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاره على فريق لافيينا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون.

سجل ثنائية المباراة محمد رضا كوكو لاعب المقاولون في الدقيقة 29 من الشوط الأول ومصطفي علي أبو الحديد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .