سفير فلسطين بالصين: أزمة حقيقية داخل الحزب الديمقراطي بأمريكا بشأن القضية الفلسطينية

قال فريز مهداوي، سفير فلسطين لدى الصين، إن الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية في حالة عزلة، لافتًا إلى أن هناك خللًا كبيرًا في الموقف الأوروبي.

مشاهد الضحايا من الأطفال

أضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة في فلسطين أدت إلى عزلة بين دول الشمال والجنوب، مؤكدًا أن حجم الدمار في غزة صادم ومشاهد الضحايا من الأطفال في القطاع مؤلمة.

الحزب الديمقراطي

كشف أن هناك أزمة حقيقية داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين تقوم بدور جيد على مستوى مجلس الأمن لدعم الشعب الفلسطيني، وموقفها متطابق مع الموقف العربي.

أكد فريز مهداوي، سفير فلسطين لدى الصين، أن الصين تدعم إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وتأكيد حل الدولتين.