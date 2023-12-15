مجدي حافظ يحقق ذهبية بطولة لوكسمبورغ الدولية للرماية

حقق مجدي حافظ، لاعب منتخب مصر الوطنى للرماية، الميدالية الذهبية على مستوى الناشئين فى بطولة لوكسمبورغ الدولية المفتوحة بعد تصدره المركز الاول فى التصفيات وأيضاً تصدره المركز الأول فى نهائيات مسابقة ١٠ متر بندقية ناشئين.

كما حقق أيضا اللاعب محمد حمدى المركز الخامس في مسابقة ١٠ متر بندقية بعد تحقيقه رقم ٦٢٦,٣ بالكسور و٦٠٠/٦٠٠ العلامة الكاملة من غير كسور بعد صراع شرس مع أبطال أوروبا والعالم من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنرويج والسويد ولوكسمبورج وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك ومنغوليا.

من جانبه أشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بنتائج الفراعنة خلال منافسات البطولة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وهو ما انعكس على حصيلة النتائج الأخيرة.

ووجهة " حسني " الشكر للعقيد أمجد حسين مدرب منتخب مصر للرماية علي المجهود المبذول مع الناشئين ومع الكبار في هذه البطولة حتي الان.

وأشار "حسني" إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات.

وأعرب حسني عن سعادته بنتائج أبطال مصر في الرماية، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر ان اللاعب المصري محمد حمدي قد تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .