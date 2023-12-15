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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| الإعلام العبري يعترف بمقتل اللواء شاي أورئيل قائد دبابة الكتيبة 9

جندي احتياط يدعى
جندي احتياط يدعى شاي أورئيل بيزم

 نشر الإعلام العبري معلومات عن اللواء الإسرائيلي، الذي استهدفته كتائب القسام، اليوم الجمعة، كما أخطر جيش الاحتلال أسرته بمقتله في معركة بجنوب القطاع.

 وقال الإعلام العبري، إن اللواء الإسرائيلي القتيل هو جندي احتياط يدعى شاي أورئيل بيزم، 23 عامًا، من كيبوتس عين هنتسيف، وكان قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، تشكيل الأثر الحديدي 401.

 وأوضح جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاهم، 447 جنديًا منذ 7 أكتوبر منهم 118 في العملية البرية.

 

 وعلق وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية: "بأنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل".

 

 

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