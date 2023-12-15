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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

75 لاعبا مثل الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبدأ المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
 

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الأهلي يبحث الصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه


يسعى الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في تاريخه بمونديال الأندية، للتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ، بعدما وصل خمس مرات من أصل ثمان مشاركات له في كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي خلال 3 مرات من أصل 5 عند وصوله إلى دور نصف النهائي، المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، و2021، و2022، أما النسخة الماضية حقق المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022.

ويعتبر المارد الأحمر، الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.
 

75 لاعبا للأهلي في المونديال:

شارك 75 لاعبا ضمن صفوف الأهلي في مونديال الأندية ويعتلي وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة.

ولعب كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي.

فيما كل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف لديه ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.
 

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