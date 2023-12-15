درة زروق تمزج بين الحداثة والجنون على خطى السبعينيات (صور)

تحتل النجمة التونسية درة زروق مكانة خاصة في عالم الموضة لذوقها الراقي وشخصيتها المتمردة التي تنجذب لكل ما هو مختلف في عالم الموضة، وهذا ما اكدته في أحدث جلسة تصوير لها على خطي موضة الستينات والسبعينات لتنعم بنوع من الرقي في الذوق والاحتشام الممزوج بالأنوثة والجنون في آن واحد.

درة زروق

وتألقت درة بنعومة الستينات حيث ارتدت بلوزة بأكمام واسعه، منقطة بالزهور الصفراء مع أرضية بيضاء ونسقت عليها جيب صفراء تنتمي لصيحة الهاي ويست بجاذبية ونعومة.

درة زروق

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر الطويل المرفوع لأعلي مع الشعر المستعار لتعيد أمجاد موضة الستينات في تسريحات الشعر من جديد، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتبدو ملامحها على طبيعيتها أكثر فأكثر.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

درة زروق

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).