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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم..3 مباريات في الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على رأسها مباراة الهلال ضد الوحدة، والشباب أمام الفتح.

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تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

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الهلال ضد الوحدة..موعد المباراة في الدوري السعودي

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أهلي جدة يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي



يلتقي الهلال مع الوحدة، والشباب ضد الفتح، فيما يواجه الرائد نظيره ضمك، ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

يواجه الهلال نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، فيما يلتقي الشباب مع الفتح على ستاد ملعب نادي الفتح، بينما يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تبدأ الثلاث المباريات جميعا في نفس التوقيت، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC .

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، خلفه النصر بـ37 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ 34 نقطة، والتعاون في المركز الرابع بـ31 نقطة.

فيما يحتل الفتح المركز السابع بـ 24 نقطة يسبقه ضمك سادسا ويملك نفس عدد النقاط، متفوقا عليه بفارق الأهداف، بينما يأتي الوحدة تاسعا برصيد 22 نقطة، والشباب في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة.

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أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 16

 

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