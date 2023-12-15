استعلم عن العلاوات الخمس والفئات المستحقة وموعد الصرف

بالرقم القومى..

العلاوات الخمس.. يوفر الموقع الرسمي للهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس والفئات المستحقة.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على الصرف للعلاوات التي قام بإصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن التقاعد خلال الفترة من شهر يونيو 1987 إلى يونيو 2006.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

الخطوة الأولى : الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.

ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.

ثم كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف المستفيد من العلاوات الخمس.

ثم كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة الظاهرة.

ثم الضغط على علامة أنا لست روبوت.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب والانتظار ثواني ليتم ظهور تفاصيل صرف العلاوات.

صرف العلاوات الخمس

المستفيدين من العلاوات الخمس هم:

المواطنين المحالين للمعاش قبل يوم 30-6-2005

المحالين للمعاش بداية من 1-7-2016.

أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2006

المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2007

أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2008

المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2009

صرف العلاوات الخمس

تٌصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس المقبل المقبل للدورة الثانية، علي انه سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في خلال شهر سبتمبر المقبل 2024.