بالرقم القومى..
استعلم عن العلاوات الخمس والفئات المستحقة وموعد الصرف
العلاوات الخمس.. يوفر الموقع الرسمي للهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس والفئات المستحقة.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على الصرف للعلاوات التي قام بإصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن التقاعد خلال الفترة من شهر يونيو 1987 إلى يونيو 2006.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي
الخطوة الأولى : الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.
ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.
ثم كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف المستفيد من العلاوات الخمس.
ثم كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة الظاهرة.
ثم الضغط على علامة أنا لست روبوت.
ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب والانتظار ثواني ليتم ظهور تفاصيل صرف العلاوات.
المستفيدين من العلاوات الخمس هم:
المواطنين المحالين للمعاش قبل يوم 30-6-2005
المحالين للمعاش بداية من 1-7-2016.
أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2006
المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2007
أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2008
المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2009
تٌصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس المقبل المقبل للدورة الثانية، علي انه سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في خلال شهر سبتمبر المقبل 2024.