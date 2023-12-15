تنفيذ 609 أحكام قضائية خلال حملة مكبرة بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان.

كما تنفيذ عدد (609) حكم قضائى متنوع.

وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنين أخرين، جراء وقوع مشاجرة بينهم في أحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

وتلقى قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، مصابين برش خرطوش ووفاة إثنين منهم إثر إصابتهما، وطرف ثان مالك محل أحذية ونجليه "جميعهم مقيمين بدائرة القسم" لخلافات بينهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التى أودت بحياة إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم بندقية خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.