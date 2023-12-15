هاجر أحمد بالحجاب توجه رسالة لزوجها (صور)

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها بأحدث إطلالتها أثناء أدائها مناسك العمرة، برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، في مكة المكرمة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”.

بوجه حسن وابتسامة هادئة رسالة هاجر أحمد لزوجها من أمام الكعبة:

ظهرت هاجر أحمد بإطلالة محتشمة ووجه بشوش، أمام الكعبة، حيث ارتدت عباءة سوداء واسعة وطويلة.

وبدت بحجاب أسود وملامح وجه طبيعية خالية من مستحضرات التجميل، مكتفية باللون الوردي في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "لبيك اللهم لبيك"، الحمد لله الذي أبلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء النهارده أول يوم في السنة الجديدة لزوجي "أحمد".

‎ وتابعت: "تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده، ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك، عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا بإذن الله، كل عام وانت إلى الله أقرب وأكرم".

الفنانة هاجر أحمد

الفنانة هاجر أحمد