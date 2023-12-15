بينهم سيدتان.. القبض على 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"-مقيمون بمحافظة جنوب سيناء.

وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتوب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.