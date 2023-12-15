نصائح للآباء والأمهات لحماية أبنائهم من الأفكار الغريبة والمتطرفة (فيديو)

وجه الشيخ محمد الكيلاني، أحد علماء الأوقاف، مجموعة من النصائح للآباء والأمهات لحماية الأبناء من الأفكار المتطررفة والغريبة التي تؤثر على حياتهم.

الأفكار المتطرفة

وقال “الكيلاني” خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن الأبناء هم هبة من الله، ويجب على أولياء الأمور توعية وتربية أبنائهم والحفاظ عليهم من شتات الحياة.

وتابع: الأنبياء كانوا يتضرعوا بإن يرزقهم أبناء بصفات معينة يكونوا قرة أعين لهم.

تربية الأبناء

وأوضح الكيلاني، أن التنشئة السليمة والتربية الجيدة للأبناء تساعد على الحفاظ الأبناء من الأفكار الغربية، بالإضافة إلى العامل النفسي وتوعية الأبناء من الضغوطات النفسية التي قد تقودهم إلى أفكار متطرفة.

وأكمل: “تنشئة الأبناء تشمل الجانب التربوي والإسلامي والنفسي، ولا يمكن ترك أي عامل منهم، لذا التنشئة السليمة التي تحافظ على الأبناء تشمل كل هذه العوامل”.

وحذر الكيلاني، أولياء الأمور من خطورة ترك الهاتف المحمول في أيدي الأبناء، لأنه بمثابة تأثير مباشر يؤدي إلى أفكار متطرفة وغريبة.