خبير علاقات دولية: المقاومة بعيدة كل البعد عن الضربات الموجهة من قوات الاحتلال

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن صمود المقاومة مرتبط بإيمان راسخ وقدرة على تحمل الصعاب و التكاليف الباهظة والفواتير الفادحة التي يدفعها المدنيين، فهم الذين يتحملوا هذه الكلفة والمقاومة بعيده كل البعد عن كل تلك الضربات الهجومية القادمة من جيش الاحتلال ونجحت بشكل كبير.

دليل المقاومة على الانتصار



وأضاف"البرديسي" خلال مداخلة هاتفية عبر “إكسترا ينوز” أن جيش الاحتلال لم يأتى بدليل واحد يبين استطاعتهم بتحقيق الانتصارات على المقاومة بخلاف المقاومة التي تبث فيديوهات تثبت تلك القدرة والضربات الموجهه لجيش الاحتلال، مشيرا الي ان جيش الاحتلال يركز على العمليات الإنتقامية وضر بالمدنيين ظنا انهم سيقومون بالهروب والتهجير ولكن الشعب الفلسطيني مصر على البقاء في أرضة ولن يتزحزح قيد أنمله عن هذه الارض.

ضعف وهزيمة الاحتلال

وتابع: “ان ما تصدره اسرائيل من السيطرة على 70 في المئة من مساحات غزة يعد كذبن لأن شمال غزة هو ما ينطلق منه المقاومة والرشقات الصاروخية والعمليات الهجومية على قواتهم لذلك جيش الاحتلال كاذب ومدعي و كل ذلك يشير إلى ضعف وهزيمة عسكرية”.