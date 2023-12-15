إصابة عاملين برش خرطوش في مشاجرة أبناء العمومة بطما

شهدت ناحية القرية بالدوير دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية نتج عنها إصابة عامل برش خرطوش بالظهر ونجل عمه برش خرطوش باليد اليسرى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية القرية بالدوير دائرة المركز .



نتقل لمكان الواقعة مأمور وصباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "عيد العظيم . ح . ع . س" 27 سنة عامل مصاباً لرش خرطوش بالظهر ونجل عمه "محمد . ز . ع . س" 25 سنة عامل مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى والقدم اليسرى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .

طرف ثان " زكي . ع . ز . س" 45 سنة مهندس زراعي شقيق زوجة الأول من الطرف الأول وشقيقه "خالد . ع . س . ز" 32 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني– بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية .