تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، محطتي معالجة مياه الصرف الصحي "مسجد موسى وكفر الواصلين"، بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وهي من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستفادة المنشودة منها.

أوضح الدكتور سيد إسماعيل في بداية زيارته، أن استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة تتضمن الاستفادة من تطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة على وجه العموم، وبمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على وجه الخصوص، فضلًا عما تقوم به الوزارة من تحفيز شركات القطاع الخاص لتوطين الصناعات الداعمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالجيزة

أشار نائب الوزير إلى أن الأجهزة التابعة للوزارة تقوم بتذليل مختلف المعوقات التي تواجه الشركات القائمة على التنفيذ، وتطوير التكنولوجيات الخاصة بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المياه المُعالجة والحمأة الناتجة عنها بإعادة استخدامها، وذلك بتطبيق التكنولوجيات التي تستخدمها الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات.

بدأت الزيارة بتفقد محطة معالجة كفر الواصلين التي تم تنفيذ مختلف الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الاولى بطاقة 25 ألف م3/ يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة للتوسعات لتصل المحطة مستقبلًا إلى 40 ألف م3/ يوم بهدف خدمة نحو 250 ألف نسمة، وجدير بالذكر أن هذه المحطة ستخدم سكان قرى (كفر الواصلين - الكداية - القبابات - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقة - الرقة البحرية - الرقة القبلية).

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالجيزة

وعقب الانتهاء من تفقد محطة معالجة كفر الواصلين، توجه إسماعيل والوفد المرافق له لزيارة وتفقد محطة معالجة مسجد موسى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية كافة للمرحلة الاولى، بطاقة 13 ألف م3/يوم مع توفير المساحة المطلوبة لإقامة التوسعات للمحطة مستقبلًا لتصل إلى 22 ألف م3/يوم بهدف خدمة حوالي 140 ألف نسمة في المستقبل، والمحطة ستخدم سكان قرى (بنى صالح - مسجد موسى - صول - نزلة ترجم).

خلال زيارة المحطتين قام رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومعاونوه باستعراض وشرح مكونات المحطة والموقف التنفيذي لها طبقًا للجداول الزمنية المقررة التي تبين منها جاهزية المحطتين لبدء تجارب التشغيل، وذلك بعد الانتهاء من استكمال بعض البنود البسيطة التي لا تؤثر على المواعيد المقررة لبدء التشغيل الفعلي.

أكد نائب الوزير أهمية الالتزام والانتهاء من الأعمال كافة في المواعيد المقررة طبقًا لهذه الجداول.

خلال استعراض مكونات المحطتين أوضحت الشركات القائمة على التنفيذ أنه تم التنفيذ بمكون محلي يتخطى نسبة 60% تنفيذًا لتوجهات الدولة بزيادة المكون المحلى قدر الإمكان وتقليل الاعتماد على المنتج الأجنبي.

أكد إسماعيل أهمية قيام شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات بدعم وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات مع دراسة الاعتماد على شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات قدر الإمكان.

في نهاية الزيارة أشاد د. سيد إسماعيل بمجهود العاملين ومسؤولي الجهاز التنفيذي، وأثنى على مستوى التنفيذ المتميز بالمحطات، ووجه بتعميم هذا المستوى بالمشروعات كافة.