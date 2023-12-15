الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف المناطق الحدودية جنوبي لبنان

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبا عاجل لها، استهداف قصف إسرائيلي أطراف مناطق حدودية جنوبي لبنان.

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انقسام بين المسؤولين الأمريكيين بسبب دعم الاحتلال في حرب غزة (فيديو)

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كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر جيش الاحتلال خلال 3 أيام

الفصائل الفلسطينية

يذكر أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، حدد 3 شروط لإنهاء العدوان المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم رؤية قتلى أو مصابين من المدنيين، في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

3 شروط لإنهاء الحرب في غزة

تمثلت الشروط التي حددها منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

- إلقاء الفصائل الفلسطينية لسلاحها.
- الشرط الثاني يتمثل في تسليم الفصائل الفلسطينية المسؤولين عن هجمات السابع من شهر أكتوبر الماضي.
- أما عن الشرط الثالث، فيتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

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