شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” بوجود غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة خان يونس جنوبي غزة، لافتًة إلى وجود شهداء وجرحى في الغارات على خان يونس ورفح.

استمرار العدوان على قطاع غزة

مع استمرار العدوان على قطاع غزة، قدم عضو مجلس مدينة حيفا كيريل كارتنيك إلى رئيسة البلدية عينات كاليش مقترحًا لنقل آلاف الخنازير البرية الموجودة في «حيفا» في شاحنات إلى قطاع غزة، في اعتقاده أن آلاف الخنازير ستساهم في تقليل عدد الوفيات في صفوف جنود الاحتلال.

وزير الإعلام الفلسطيني سابقا: إسرائيل تضع أمريكا في موقف محرج بقتلها المدنيين في غزة

الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، قال أمس إنّ هناك تعارضاً حقيقياً بين موقفي الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأت واشنطن تعترض كثيرا على المغالاة الإسرائيلية في قتل المدنيين بعدما أحرجها هذا الأمر أمام العالم والجمهور الأمريكي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الإدارة الأمريكية كانت تقدر أن الجيش الإسرائيلي قد ينهي مهامه خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنه دخل الشهر الثالث دون أن يحقق إنجازا جوهريا، لذلك، فإن الإدارة تضغط تجاه إيجاد صيغة لوقف هذه الحرب إن أمكن ولو تحت سلسلة من الهدن الإنسانية".

الإدارة الأمريكية

وتابع وزير الإعلام الفلسطيني، أنّ الإدارة الأمريكية متفقة مع إسرائيل على الهدف، لكنها تختلف معها كثيرا على كيفية أداء المهام على الأرض، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر إلى العلن وبصورة مبالغ فيها الخلاف مع الإسرائيليين وهم يحاربون خشية أن يُقال إن الولايات المتحدة مكنت إسرائيل من أن تنهزم ومكنت حماس من أن تنتصر، لأنه إذا تم وقف إطلاق النار الآن، فهذه هزيمة للخطط الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل.