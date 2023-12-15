سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق بالمملكة العربية السعودية

يهتم الملايين بالمملكة العربية السعودية بمتابعة حالة الطقس وتقارير خبراء الأرصاد بشكل شبه يومي لأخذ الاحتياجات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودي توقعاته حول حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 2 جماد آخر1445ه‍ /15 ديسمبر 2023، وأوضح أنه سيكون هناك استمرار لتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفق للتقرير الذي نشره مركز الأرصاد فأن السماء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، واحتمالية تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تكون بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وطالما ما يطالب المركز الوطني للأرصاد توخي الحذر خلال التقلبات الجوية حرصا على سلامة الجميع.

أما عن درجات الحرارة جاءت كما موضح بالصورة التالية