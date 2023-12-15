7 منتجات مفيدة لصحة المرأة.. السبانخ أهمها

يوصي خبراء الأكل الصحي بشدة بأن تقوم النساء بإدراج أنواع معينة من الأطعمة في نظامهن الغذائي وهي كالأتي.

البروكلي

تظهر الأبحاث العلمية أن الملفوف (القرنبيط على وجه الخصوص) يحتوي على إيزوثيوسيانات، وهي مادة يمكن أن تلتصق ببروتين معيب في الخلية السرطانية وتؤدي إلى تدميرها الذاتي (موت الخلايا المبرمج). في هذه الحالة، تموت خلايا ورم الثدي بسرعة أكبر.

البنجر

استهلاك البنجر وعصير البنجر يحمي بشكل فعال من ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، تساهم مواد البنجر في تحسين مقاومة الجسم للخلايا السرطانية والالتهابات.

المكسرات

بسبب وفرة المكونات القيمة في تركيبتها، تساهم المكسرات في تطبيع الدورة الشهرية والتوازن الهرموني.

الجريب فروت

تحتوي هذه الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين C، كما أن تناول الجريب فروت يساعد على محاربة التعب، كما يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويعطي تأثيراً مضاداً للفطريات.

السبانخ

من أفضل المنتجات العشبية التي تساعد في الحفاظ على الوزن بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الكثير من البروتين والفيتامينات والعناصر الدقيقة والخضر تحارب الشيخوخة بشكل فعال.

التوت

استهلاكها له تأثير مضاد للالتهابات ويعتبر العلماء الأفضل في مكافحة ارتفاع ضغط الدم

الألبان

تعتبر منتجات الألبان المخمرة مصدرًا للبروبيوتيك، الذي يساعد ليس فقط على تحسين أداء الجهاز الهضمي، بل يقلل أيضًا من احتمالية الإصابة بالالتهابات المهبلية.