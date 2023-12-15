لماذا نشعر برغبة شديدة في تناول الحلويات خلال الشتاء؟

أشارت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا إلى أن الكثير من الناس يشعرون في الشتاء برغبة شديدة في تناول كل ما هو حلو.

وصرحت سولوماتينا أنه في فصل الشتاء غالبا ما تنشأ مشكلة الإفراط في تناول الحلويات، وإن جزءا من الرغبة المتزايدة في تناول الأطعمة الحلوة لدى الناس يرجع إلى محاولة تحسين حالتهم النفسية في ظروف قلة ضوء الشمس.

وأوضحت سولوماتينا في مقابلة مع برنامج "مساء موسكو": "خلال فصل الشتاء، تقل ساعات النهار، ويتدهور مزاج الكثير من الناس، وتحفز الحلويات إنتاج هرمونات المتعة - السيروتونين والإندورفين".

إلى ذلك، أضافت المتخصصة، أنه في فصل الشتاء يبدأ الكثير من الناس بشرب المشروبات الدافئة بشكل أكبر، بما في ذلك الشاي والقهوة تقليديا، يتم استهلاك شيء حلو معهم.

وحذرت خبيرة التغذية من أنه خلال موسم البرد والطقس الغائم، يمكن أن يتطور استهلاك الحلويات، دون أن يلاحظها أحد، إلى سوء المعاملة أو الإدمان.

في الشتاء يشعر الناس بالتعب والخمول، وتوفر الأطعمة الحلوة تجديدًا سريعًا للطاقة. لكنها قصيرة الأجل تنخفض مستويات الجلوكوز بشكل حاد مرة أخرى بعد الارتفاع. وبعد ذلك، يريد الشخص الحلويات أكثر.

ما الذي يساعد في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

يجب عليك تناول الطعام بشكل طبيعي، دون استبدال الوجبات بالوجبات الخفيفة؛

من المهم تناول كمية كافية من البروتين، خاصة في وجبة الإفطار.

تحتاج إلى شرب الماء طوال اليوم؛

يجب أن يكون النوم كاملاً وطويلاً بما فيه الكفاية؛

ومن المفيد الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة.

في فصل الشتاء، من الضروري تجديد مستوى الكروم في الجسم فهو يساعد على دفع الجلوكوز إلى الخلايا، مما سيشير إلى أن لديهم ما يكفي من الوقود ولن يطلبوا الحلويات والكاكاو والتمر والمأكولات البحرية غنية بالكروم، ويمكن أيضًا تناوله على شكل قطرات أو كبسولات.