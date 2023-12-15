الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يضر الكبد.. طبيب يوضح

يمكن أن يؤدي استخدام المكملات الغذائية إلى عواقب وخيمة على الجسم، لما لها من تأثير ضار على الكبد.

قال طبيب الكبد سيرجي فيالوف :"يبدأ الشخص بتناول مكملات الكبد لسبب ما، ولكن لأنه يعلم أن هناك خطأ ما في ذلك، وبينما يشرب المكملات الغذائية عديمة الفائدة، فإنه يضيع الوقت، والوقت من تطور المشكلة الأكبر والأكثر شيوعًا مرض الكبد الدهني إلى التنكس الدهني الشديد والتليف هو حوالي ثلاث سنوات".

في المجموع، أشار الطبيب، في غضون خمس إلى ست سنوات، من الممكن أن تصاب بتليف الكبد بسبب حقيقة أن الشخص يتناول المكملات الغذائية بدلاً من العلاج الطبيعي.

وبحسب فيالوف فإن المكملات الغذائية تشكل خطورة على الجسم من الكولاجين والشاي العشبي والأعشاب ونبتة سانت جون ومستحضرات أوميغا 3 وفي الأخير، يلاحظ المتخصص، لا يوجد عمليا أي أحماض دهنية غير مشبعة موعودة، ولكن فقط مشبعة.

وأوضح فيالوف: "في كثير من الأحيان نأكل الدهون ونجعل الكبد أسوأ".

أخبرت أخصائية أمراض الكبد آلا يوزنوفا لـ MedicForumوسميت الأعشاب والمكملات الأخرى التي يمكن أن تكون سامة للكبد.

جرعات عالية من بعض الفيتامينات

الجرعات العالية أو الاستخدام طويل الأمد حتى للكميات المعتدلة من فيتامين أ يمكن أن يسبب تلف الكبد.

وأدى الاستخدام طويل الأمد أو الجرعات العالية من النياسين (أدوية تأخير الإطلاق) إلى فشل الكبد أو تسمم الكبد لدى بعض الأشخاص من الممكن أن يتحول النياسين إلى NAD، والذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات زائدة إلى تلف الكبد.

كما أدت الجرعات العالية من البيتا كاروتين إلى تفاقم تلف الكبد الناجم عن الكحول في الجرذان، في حين أن الجرعات المنخفضة كانت وقائية، ومعظم الفيتامينات ليست ضارة في الجرعات العادية. تجنب الجرعات الكبيرة، وخاصة النياسين والبيتا كاروتين.

الصبار

تم الإبلاغ عن تلف الكبد المرتبط بتناول الصبار عن طريق الفم لأول مرة في عام 2005، ويحدث تلف الكبد عادة ما بين 3 و 24 أسبوعًا من بدء تناول الصبار عن طريق الفم.

ووفقا لأحد التقارير، عانت ثلاث نساء (أعمارهن 55 و 57 و 65 عاما) من التهاب الكبد الحاد بعد تناول مستحضرات الصبار لعدة أشهر. عادت إنزيمات الكبد إلى وضعها الطبيعي بعد إيقاف مستحضرات الصبار عن طريق الفم.