طبيبة تكشف مفاجأة الرنجة تجعل الأوعية الدموية قوية

تعتبر الأسماك الحمراء تقريبًا أفضل مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة للإنسان ومن ناحية، فهي تساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من ناحية أخرى، لا يستطيع جسمنا توليفها بشكل مستقل. أي أننا نحصل على هذه المواد المفيدة من الطعام فقط.

يؤكد الأطباء أنه ليس من الضروري شراء أسماك حمراء باهظة الثمن للحصول على أحماض مفيدة، وهناك ميزانية، ولكن ليس أقل قيمة التناظرية الرنجة (بالإضافة إلى الأحماض الدهنية القيمة، فإنه يحتوي أيضا على البروتين والفيتامينات ومضادات الأكسدة)، والكثير يعرفون بالفعل عن هذا، وشيء آخر هو أنه ليس من الواضح دائمًا أفضل طريقة لاستهلاك الرنجة.

على سبيل المثال، يحافظ التعليب على معظم العناصر الغذائية، ولكن كقاعدة عامة، عندما يكون المنتج مملحًا حارًا، يحتوي المنتج على كمية كبيرة إلى حد ما من الملح (يصل إلى 6.3 جرام لكل 100 جرام من المنتج)، ومن المعروف أن هذا غير آمن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

هل هناك بديل للرنجة إذا كنت لا تحبها؟

تتحدث اختصاصية التغذية يوليا ليمنتينا لـ MedicForumعن الخيارات البديلة وهي كالأتي:

سمك السالمون

يعد سمك السلمون وهو سمك طري وردي اللون من أكثر الأسماك شعبية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نكهته الغنية بالزبدة وهو مفيد لصحتك.

تحتوي حصة السلمون على حوالي 200 سعرة حرارية فهو منخفض جدًا في الدهون المشبعة وهو مصدر جيد لبروتين فيتامين ب 12، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى مثل الحديد وفيتامين د.

سمك السلمون هو مصدر ممتاز ل:

فيتامين ب 12

فيتامين ب6

البوتاسيوم

فيتامين د

السيلينيوم

الفوسفور

اليود

خولين

حمض البانتوثنيك

البيوتين

ألاحماض الدهنية أوميغا -3

سمك الماكريل

على الجانب الإيجابي، يحتوي سمك الماكريل على كميات كبيرة من أوميغا 3، حيث تحتوي شريحة واحدة فقط على 2991 ملغ من الأحماض الدهنية، لكل 100 جرام هذا يتوافق مع 2670 ملجم من أوميجا 3.

والجدير بالذكر أنه يحتوي على كمية أكبر من أوميغا 3 مقارنة بمعظم الأسماك الدهنية الأخرى، كما أن الماكريل هو أيضًا سمك بأسعار معقولة جدًا.

ويحتوي الماكريل على الكثير من فيتامين ب12، ويؤثر نقص فيتامين ب12 على حوالي 6% من السكان، وفي الفئة العمرية فوق 60 عامًا يرتفع هذا الرقم إلى 20%، وفائدة صحية أخرى للماكريل هي أن شريحة واحدة صغيرة فقط توفر 71% من الحصة الغذائية الموصى بها للسيلينيوم.