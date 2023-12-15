سيد معوض يحذر من استقبال هدف مبكر ويطالب باستغلال سرعات ثنائي الأهلي

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي تحظى باهتمام كبير للغاية، والأجواء حاليا جيدة، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لعب في العديد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة في المغرب والسعودية وقطر والإمارات، وفي أجواء جماهيرية رائعة، والملاعب هناك على أعلى مستوى، وهو ما يشعر أي لاعب بأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره وكلها أمور إيجابية في صالح لاعبي الأهلي.

وقال في تصريحات تليفزيونية "قبل عامين، كان جمهور الهلال السعودي يتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة، ولا يجب الرهان على مستوى الفريق الأحمر في الفترة السابقة، لكن حالة اللاعبين يوم المباراة هو الذي سيجعل الفريق يظهر بشكل جيد، وكذلك نادي الاتحاد يمتلك عناصر جيدة".

وأضاف: "أتوقع ظهور تاو وحسين الشحات بمستوى مختلف في لقاء الأهلي واتحاد جدة، وهم من أهم لاعبي الفريق الأحمر، خصوصا أنه سيتم الاعتماد عليهم، واستغلال المساحات الموجودة على الأطراف، الأهلي يواجه أزمة عندما يواجه فرق تتكتل دفاعيًا، بخلاف ذلك فأنه يقدم مستويات مختلفة عندما يواجه الفرق الهجومية".

وزاد: "لا يجب منح الاتحاد الأفضلية مبكرًا، والتراجع المبالغ فيه إلى المناطق الدفاعية، لكن يجب وجود تحولات وتكتيك وأفكار يجب تطبيقها في المباراة.. والأهلي سوف يلعب الطريقة الطبيعية المعتادة 4-3-3، وأعتقد أن الرباعي الدفاعي هم محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، ومعهم أليو ديانج ومروان عطية، وبجوارهم إمام عاشور أو قد تكون المفاجأة في عمرو السولية، لكنها لن يشارك أفشة أساسيًا، والأقرب إمام منذ البداية".

وأكمل: "الثلاثي الهجومي الأفضل بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا بكل تأكيد، وسيكون للطرفين تاو وحسين دور كبير في التحولات الهجومية، واللعب في المساحات، وهما من أسباب انتصارات الفريق كثيرا في الموسم الماضي، ويجب عند قطع الكرة أن يتم تمرير الكرة سريعا للطرفين، واللعب على تحركات الثنائي الهجومي.. أتمنى أن يبدأ لاعبو الأهلي المباراة بثقة وأن يلعبوا السهل، والأهلي يمتلك فرصة كبيرة رغم أن النسب متساوية بين الفريقين في الملعب، الأهم هو وجود فكرة معينة يتم تطبيقها بشكل سليم في الناحية الهجومية".

وأردف: "كانتي وفابينيو من العناصر الجيدة، لكن الأهلي يدرك جيدًا أنه يواجه فريق قوي ولديه نجوم، وهي ميزة للاعبي الفريق الأحمر باللعب أمام هؤلاء النجوم، ويعطيهم فرصة جيدة للظهور بشكل أفضل، واللعب بـ 3 لاعبين في الوسط من أجل التغطية الدفاعية بشكل قوي على هجوم فريق الاتحاد، ويجب أن يتم مساندة هاني ومعلول من تاو والشحات، والأهم أن تكون الخطوط متقاربة".

واستطرد: "الاتحاد دائمًا يحاول الاعتماد على الظهيرين هجوميًا وهي ميزة للأهلي وإمكانية التحرك سريعا خلفهم واستغلال المساحات، وبمجرد لعب الكرة لـ تاو وحسين الشحات سيكون لديهم فرصة جيدة لصناعة الأهداف، أو التسجيل، يجب أن يتميز لاعبي الأهلي بالوقوف بشكل جيد في الملعب، وعدم ترك اي مساحات خالية، وعودة حجازي للاتحاد من أهم نقاط القوة، ولكن الأهلي لا يلعب الكرات العرضية كثيرًا إلا في الركلات الثابتة".

وأكد: "يجب التعامل مع الجبهة اليمنى للاتحاد بشكل قوي والتي يتواجد فيها رومارينيو، ولا يجب وضع علي معلول في موقف (واحد ضد واحد) ولذلك يجب حمايته عن طريق وسط الملعب، وعدم وضعه في مواقف دفاعية كثيرة في ظل امكانيات مهاجمي الاتحاد الجيدة وقدرات الجناح الأيمن للفريق السعودي، لذلك كل لاعبي الفريق الأحمر عليهم القيام بواجباتهم الدفاعية المطلوبة في هذه المباراة".

وختم: "المفترض أن كريم بنزيما عندما يعود لوسط الملعب، فيجب أن يتركه دفاع الأهلي، لكنه عندما يقترب من منطقة الجزاء يتم فرض رقابة قوية عليه، الأفضل أن يكون مهاجمي الاتحاد تحت أنظار لاعبي الأهلي وألا يتركوا أي مساحات لهم".