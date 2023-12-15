اتحاد الكرة يطلب جوازات سفر أحمد فتوح ومحمد صبحي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن اتحاد الكرة طلب الحصول على جوازات سفر ثنائي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهما في كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.

وقال في تصريحات تليفزيونية "اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهم في أمم إفريقيا".

وعن خسارة الزمالك من المصري علق شبانة "إدارة الزمالك عليها التفكير في تطوير أداء الفريق، قبل التعاقد مع مدير فني، وهي حل أزمة القيد ومن ثم تدعيم الفريق بصفقات جديدة، والتعاقد مع أي مدرب أجنبي لن يجني ثماره في ظل عدم فتح القيد".

وأضاف: "علمت أن هناك خلاف في الزمالك بين معتمد جمال والإدارة، بسبب تمسك الإدارة بـ محمود علاء لكن المدرب لا يريد التجديد له، كما يتمسك معتمد بتواجد محمد عبدالغني في الموسم المقبل وتجديد عقده لكن الإدارة ترفض ذلك".

وأضاف "هناك كلام يتردد بقوة عن حصول مسئولي الزمالك على توقيع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، حيث اجتمع مع احمد سليمان عضو المجلس ووكيله، ولن يتم اظهار العقود إلا بعد الاتفاق مع وليد دعبس".