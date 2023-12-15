سوليفان يناقش مع ولي العهد السعودي حل الدولتين وإدخال المساعدات لغزة

أكد البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ناقش إدخال المساعدات لغزة وحل الدولتين مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”.

وأكد سوليفان، أنه أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الحرب بغزة في غضون أسابيع، مضيفًا أن هناك توافق واسع على أن مستقبل غزة يجب أن يقوده الفلسطينيون.

وأشار مستشار الأمن الأمريكي، إلى أن عمليات إسرائيل ضد حماس ستستمر لبعض الوقت.

وتابع: “ما يفعله الحوثيون لا يشكل تهديدا لإسرائيل بل للمجتمع الدولي”، موضحًا أنه يجب ربط الحكم في غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية "محدثة ومجددة".

صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

الاحتلال يهاجم مدارس أونروا

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

اقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.