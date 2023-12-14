بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالاسماعيلية



أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع مكروباص بطريق السعدية بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ماركة شاهين مع ميكروباص بطريق السعدية بمركز ومدينة فايد، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد .

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

واسفر الحادث عن اصابة كل من عبده إبراهيم عطية50 سنة،عثمان جمال على 17 سنة،محمد شحته عبد الجواد 25 سنة،أحمد مصطفى حلمى 18 سنة، صبحي سليم عبد الفتاح 52 سنة، عبده الشافي عصام 25 سنة، سيف محمد محمود 15 سنة، أحمد فراج عبد الحميد25، على إسماعيل إبراهيم23 سنة.