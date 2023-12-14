ThinkPad وIdeaPad من Lenovo تحتوي على شرائح Intel Core Ultra الجديدة

كشفت لينوفو النقاب عن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وIdeaPad التي تركز على الإنتاجية قبل معرض CES. تم تجهيز الأنظمة بشرائح Core Ultra الجديدة من Intel، والتي تتضمن ثلاثة محركات حسابية - وحدة معالجة مركزية، ووحدة معالجة رسومات، ووحدة معالجة عصبية. وقد تم تصميمها للعمل معًا لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة. تشير Lenovo إلى أنه يمكن إلغاء تحميل بعض مهام الحوسبة إلى وحدة معالجة الرسومات أو NPU لتحسين الأداء وإدارة الطاقة. نظرًا لأنها تعمل بنظام التشغيل Windows 11، ستدعم جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الثلاثة ميزات Copilot AI.

يعد IdeaPad Pro 5i أول كمبيوتر محمول للمستهلك من إصدار Intel Evo يعمل على مجموعة شرائح Intel Core Ultra. تدعي لينوفو أن هذا سيعمل على تشغيل ميزات أسرع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الصور والنصوص، بالإضافة إلى تحرير الصور. هناك أيضًا ادعاءات بتحسين الأداء للمهام التي تتطلب متطلبات تقليدية مثل تحرير الفيديو وتصديره، إلى جانب المهام المتعددة.

يمكنك تجهيز جهاز IdeaPad Pro 5i بما يصل إلى وحدة معالجة رسومات الكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX 4050، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وما يصل إلى 1 تيرابايت SSD. يمكن أن تساعد فتحة SSD القابلة للتوسيع وقارئ بطاقة SD في زيادة مساحة التخزين أيضًا.

يتوفر الكمبيوتر المحمول بتنسيقات 14 بوصة و16 بوصة مع العديد من خيارات العرض، بما في ذلك لوحة OLED بنسبة 16:10 مع نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100 بالمائة ومعدل تحديث 120 هرتز. تحتوي كاميرا IR Full HD على مستشعر وقت الرحلة ومصراع الخصوصية بالإضافة إلى دعم Windows Hello.

بغض النظر عن حجم الكمبيوتر المحمول الذي تختاره، ستحصل على بطارية بوليمر بقدرة 84 وات في الساعة مع دعم الشحن السريع عبر Thunderbolt 4. وستحصل على منفذ HDMI 2.1 وفتحتي USB 3.2 Gen 1 Type A ومقبس صوت 3.5 ملم. . هناك أيضًا دعم لـ Wi-Fi 6E وBluetooth 5.2. يزن الطراز مقاس 14 بوصة 3.22 رطلاً والطراز الأكبر 4.3 رطلاً.

جهاز Lenovo IdeaPad Pro 5i متوفر الآن. يبدأ سعر الكمبيوتر المحمول من 1150 دولارًا.

ستحتاج إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12. وستكون بعض التكوينات متاحة في وقت لاحق من هذا الشهر (بدءًا من 2989 دولارًا) وستتم متابعة المجموعة الكاملة من الخيارات في مارس. سيصبح جهاز ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 متاحًا في شهر مارس أيضًا. ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذا الكمبيوتر المحمول من 2639 دولارًا.

قامت Lenovo بدمج ميزة رئيسية تركز على إمكانية الوصول في أجهزة ThinkPad الجديدة في شكل إشارات لمسية إضافية على لوحة المفاتيح لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. وتقول الشركة إنها عملت مع فريق إمكانية الوصول التابع لشركة Microsoft للمساعدة في تطوير معايير صناعية جديدة في تصميم لوحة المفاتيح. على سبيل المثال، يحتوي المفتاحان F2 وF3 (المستخدمان غالبًا للتحكم في مستوى الصوت) على علامات لمسية، كما هو الحال مع مفتاح Insert لمساعدة الأشخاص على التمييز بينه وبين مفتاح الحذف. وفي الوقت نفسه، يحتوي جهاز ThinkPad X1 2-in-1 على قلم مغناطيسي أكبر، والذي يقال إنه يوفر تجربة أفضل لأولئك الذين يفضلون استخدام القلم.

تشتمل نماذج ThinkPad X1 على ميزة Low Light Enhancer التي لا تحتاج إلى شرح لكاميرا الويب. تقول Lenovo إن هذه الأداة تعمل على NPU لتحقيق كفاءة أكبر للنظام عندما يكون لديك برنامج مؤتمرات فيديو مثل Zoom قيد التشغيل.

يمكن تكوين ThinkPad X1 Carbon Gen 12 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة تخزين SSD. لا يوجد خيار GPU مخصص لأن الكمبيوتر المحمول سيدعم رسومات Intel Arc. يمكن أن تتمتع الشاشة مقاس 14 بوصة بدقة تصل إلى 2.8 كيلو بايت مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز على لوحة OLED.

أما بالنسبة للمنافذ، فستحصل على منفذي USB-C Thunderbolt 4 ومنفذي USB-C ومنفذ HDMI 2.1 ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم. يمكن تجهيز جهاز ThinkPad X1 Carbon Gen 12 بشبكة Wi-Fi 6E أو 7 وBluetooth 5.3. هناك العديد من خيارات كاميرا الويب أيضًا، حتى كاميرا MIPI Computer Vision بدقة 8 ميجابكسل مع مصراع الخصوصية. يبدأ وزن الكمبيوتر المحمول من 2.42 رطلاً.

يتمتع جهاز ThinkPad X1 Yoga Gen 9 بمواصفات مماثلة على الرغم من أنه بالطبع جهاز 2 في 1. والفرق الرئيسي الآخر هو أن الوزن يبدأ من 2.92 رطل.