إنتل تكشف عن Core Ultra أولى شرائحها المزودة بوحدات NPU

تدخل إنتل اليوم عصر "الكمبيوتر الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي" مع إطلاق شرائح الكمبيوتر المحمول Core Ultra الجديدة. تعتبر هذه المعالجات التي تحمل الاسم الرمزي "Meteor Lake" في الأصل أول معالجات Intel التي تتضمن وحدة NPU، أو وحدة المعالجة العصبية، لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي. ويأتي الإطلاق بعد أسبوع من كشف AMD عن جهاز Ryzen 8040 القادم، وهي الدفعة الثانية من الرقائق التي تشمل وحدات NPU. بينما تحاول Intel اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، لا تزال رقائق Core Ultra تبدو وكأنها خطوة قوية إلى الأمام - على الأقل وفقًا لمعايير الشركة.

تدعي Intel أن شرائح Core Ultra تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 79 بالمائة من الجيل الأخير من AMD Ryzen 7840U أثناء الخمول في نظام التشغيل Windows، كما أنها أسرع بنسبة تصل إلى 11 بالمائة من أجهزة AMD للمهام متعددة الخيوط. لم يكن لدى Intel شرائح Ryzen 8040 القادمة لاختبارها، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية المقارنة بينهما في العام المقبل.

تعد الكفاءة عنصرًا رئيسيًا في رقائق Core Ultra: فهي مبنية على عملية Intel 4 (7nm) الجديدة للشركة، وتتميز بتغليف FOVEROS 3D. وفقًا لشركة Intel، يعد هذا أيضًا "معالج x86 الأكثر كفاءة للأنظمة فائقة الرقة". هناك نواة P (الأداء) وE (الكفاءة) محسنة، بالإضافة إلى رسومات Intel Arc، والتي تصل سرعتها إلى ضعف سرعة الجيل الأخير (وتقدم أيضًا ضعف الأداء لكل واط).

يتم إطلاق عائلة Core Ultra مع Ultra 7 165H في الطرف العلوي، حيث تقدم 16 نواة / 22 خيطًا (6 نواة P و 8 نوى E و 2 نواة E منخفضة الطاقة وتردد Max Turbo يبلغ 5 جيجا هرتز. وسيصل Ultra 9 185H الأضخم في الربع الأول من عام 2024 مع سرعة قصوى تبلغ 5.1 جيجا هرتز، ووحدة معالجة رسومات أسرع قليلاً وسحب طاقة أعلى (45 واط، مقارنة بـ 28 واط في Ultra 7). كالعادة، هناك أيضًا سلسلة من الرقائق "U" منخفضة الطاقة لـ أنحف الآلات.

على الرغم من أنك لن تجد شرائح Core Ultra في أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، إلا أن إضافة رسومات Intel Arc من شأنها أن تجعلها أكثر قابلية للتطبيق قليلاً للألعاب الأقل تطلبًا (أو على الأقل أكثر مساواة مع شرائح سلسلة AMD 7000). تقول Intel إن Ultra 7 165H يمكنه تشغيل Baldur's Gate 3 بسرعة مضاعفة مثل Core i7 1370P بدقة 1080 بكسل مع إعدادات رسومات متوسطة، ويمكنه التعامل مع Resident Evil Village أسرع بنسبة 95 بالمائة من شريحة Intel الأقدم.

عبر 18 لعبة في المتوسط، بما في ذلك Apex Legends وOverwatch 2 وFinal Fantasy XIV، تقول Intel إن Ultra 7 165H أسرع بنسبة 5 بالمائة من Ryzen 7 7840U من AMD في Thinkpad T16. من المؤكد أن هذا مجرد تحسن اسمي مقارنة بأجهزة الجيل الأخير، ولكن على الأقل يبدو أن Intel أخيرًا قادرة على المنافسة مع رسومات AMD الصلبة. يمكن أن تؤدي ترقية XeSS AI الخاصة بالشركة أيضًا إلى تحسين الأداء بحوالي 39 بالمائة في المتوسط في 1080 بكسل. في بعض العناوين، بما في ذلك Like A Dragon: Gaiden، يمكن أن تؤدي ترقية Intel إلى رفع مستوى اللعبة من نطاق متوسط يبلغ 30 إطارًا في الثانية إلى 69 إطارًا في الثانية أكثر سلاسة.

أما بالنسبة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، تقول إنتل إن شرائح Core Ultra يمكن أن تصل إلى ما يصل إلى 34 TeraOPS عند الجمع بين الأداء عبر NPU وGPU ووحدة المعالجة المركزية. لكن التغيير الكبير هذه المرة هو NPU: فهو سيعمل على تمكين ميزات مثل Studio Effects لنظام التشغيل Windows 11، والتي يمكنها تعتيم الخلفيات وتحسين إضاءة الفيديو دون الإضرار بعمر البطارية كثيرًا. بالنسبة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي الإبداعي، تقول Intel إن Ultra 7 165H أسرع بنسبة 70 بالمائة من Ryzen 7 7840U في Adobe Premiere Pro وأسرع بمعدل 5.4 مرة في تشغيل GIMP Stable Diffusion.

الأمر المثير حقًا في أجهزة Core Ultra، بالإضافة إلى سلسلة Ryzen 8040 القادمة من AMD، هو قدرة وحدات NPU على جعل حياتنا الحاسوبية أسهل قليلاً. يمكن أن تساعد في إطالة عمر البطارية أثناء تحرير الصوت في Audacity أثناء التنقل، أو تمنحك خلفية ضبابية أكثر أناقة قليلاً أثناء مكالمات Zoom. وتقول كل من Intel وAMD أيضًا إنهما تدفعان المطورين للمساعدة في إنشاء المزيد من الميزات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم. في الأساس، اعتد على مصطلح "AI PC" - سوف تسمعه كثيرًا طوال العام المقبل.