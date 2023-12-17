الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تكليف الدكتور شريف صفوت بتسيير أعمال نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية

الدكتور شريف محمد
الدكتور شريف محمد صفوت عبد الباقي

أصدر الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قرار بتكليف الدكتور شريف محمد صفوت عبد الباقي بتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك مدة ستة أشهرلحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

txt

وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين

مستشفى الجلاء التعليمي

ونص القرار الوزاري على تكليف الدكتور شريف محمد صفوت، بمستشفى الجلاء التعليمي، لتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمدة 6 أشهر.

وشغل الدكتور شريف محمد صفوت، منصب مدير مستشفى الجلاء التعليمي، ثم تولي في أكتوبر الماضي منصب الإشراف والمتابعة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

مواد متعلقة

قانونية "مستقبل وطن": الانتخابات الرئاسية أرست قواعد التعددية الحزبية والفضل للحوار الوطني

تحذير مهم من تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية

الجريدة الورقية