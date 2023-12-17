تكليف الدكتور شريف صفوت بتسيير أعمال نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية

أصدر الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قرار بتكليف الدكتور شريف محمد صفوت عبد الباقي بتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك مدة ستة أشهرلحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

مستشفى الجلاء التعليمي

ونص القرار الوزاري على تكليف الدكتور شريف محمد صفوت، بمستشفى الجلاء التعليمي، لتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمدة 6 أشهر.

وشغل الدكتور شريف محمد صفوت، منصب مدير مستشفى الجلاء التعليمي، ثم تولي في أكتوبر الماضي منصب الإشراف والمتابعة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.