Acer تطرح لابتوب للألعاب بمعالج Intel Core Ultra

كشفت شركة Acer للتو عن جهاز الكمبيوتر المحمول Predator Triton Neo 16 المخصص للألعاب والذي يتميز بمعالجات Core Ultra التي طال انتظارها من Intel، والتي كان يشار إليها سابقًا داخليًا باسم Meteor Lake. تتميز وحدات المعالجة المركزية هذه بوحدة معالجة عصبية مخصصة (NPU) لأداء الذكاء الاصطناعي المتقدم. تعطي الرقائق الأولوية للكفاءة والسرعة، حيث وعدت شركة Intel بأن الرسومات ستكون أسرع بمرتين عندما يتعلق الأمر بالأداء لكل واط، من بين مقاييس أخرى مثيرة للاهتمام.

أما بالنسبة للكمبيوتر المحمول الفعلي، فإن جهاز Predator Triton Neo 16 من شركة Acer يعد وحشًا. يوجد معالج Core Ultra، مع توفر يصل إلى i9، ولكن يمكنك أيضًا تزويده بوحدة معالجة رسومات قوية، تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 4070. يتيح هذا المزيج صورًا محسنة للذكاء الاصطناعي عند ممارسة الألعاب مع تتبع الأشعة المتقدم، بفضل تقنية NVIDIA تقنية دي إل إس إس 3.5.

هناك العديد من خيارات العرض مقاس 16 بوصة هنا، والتي توفر دقة تصل إلى 3.2K مع معدل تحديث 165 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. تستفيد هذه الشاشات من التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% وتوفر الدعم لـ NVIDIA G-Sync وOptmus، للحصول على ألوان أكثر وضوحًا وإطارات خالية من التمزق.

يمكنك مواصفات هذا الكمبيوتر المحمول بذاكرة نظام LPDDR5X تصل سعتها إلى 32 جيجابايت وما يصل إلى 2 تيرابايت PCIe Gen 4 SSD. توفر أجهزة الكمبيوتر هذه أيضًا إمكانية الوصول إلى تقنية Purifier Voice 2.0 الخاصة بشركة Acer، والتي تجمع بين تقليل الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتشكيل الشعاع للحفاظ على وضوح الاتصالات أثناء جلسات اللعب الجماعي سريعة الوتيرة. سيكون جهاز Predator Triton Neo 16 متاحًا في شهر مارس بسعر يبدأ من 1500 دولار.

هل تبحث عن كمبيوتر محمول مزود بشريحة Intel Core Ultra جديدة ولكنك لا تريد الانتظار حتى شهر مارس؟ قامت شركة Acer أيضًا بتحديث خط Swift Go 14. هذه الأجهزة المحمولة ليست بنفس القوة، حيث تصل إلى الحد الأقصى مع شريحة i7، ولكنها تتميز بشاشة OLED رائعة. يمكنك بالفعل اختيار واحدة من هذه المنتجات اليوم من تجار التجزئة مثل Amazon وCostco وSam’s Club وغيرهم. يبدأ سعر Swift Go 14 بسعر 800 دولار للنموذج الأساسي.