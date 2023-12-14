"السجان": الشباب شاركوا بشكل مكثف في الانتخابات الرئاسية لأنهم يعرفون أن "بكرة لهم"

قال الكاتب الصحفي ياسر السجان : إن المصريين سطروا ملحمة وطنية في حب مصر خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتا إلى أن التواجد الذي رآه العالم أمام لجان الانتخابات أوصل العديد والعديد من الرسائل للجميع، أفادت بأن الشعب المصري يعي جيدًا معنى كلمة وطن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على أرض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الصاوي عبر القناة الثاية المصرية، أن الانتخابات الرئاسية كان عنوانها الرئيسي "مصر بتفرح"، وأن المصريين أثبتوا أن لديهم حس وطني عال، وأن خروج المصريين بهذا الشكل أحزن أعداء مصر الذين يتربصون بمصر وشعبها.

وأكد أن خروج الشباب بهذا الشكل يؤكد وعيهم الكبير، وأنهم يدركون جيدا أن "بكرة لهم"، وليس لأحد آخر.