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الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يشارك في قوافل دعم أبناء غزه.. صور

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين في الخارج

شارك الاتحاد العام للمصريين في الخارج واعضاءه في التخفيف عن أهلنا في غزة من خلال إهداء شاحنة بطانيات للوقاية من برد الشتاء القارس .

وتم الاتفاق مع أحد المصانع المتخصصة في إنتاج نوعيات جيدة من البطانيات في مدينة المحله الكبرى لإنتاج شحنات متواصله من البطانيات لصالح الاتحاد العام للمصريين يتم إهداءها لإخواننا في غزة وأهلنا المحتاجين في بعض القرى الفقيرة في مصر .

و وصلت الشحنة الاولى من البطانيات إلى مخازن تحيا مصر لضمان وصولها إلى غزة مع قوافل وشاحنات تحيا مصر وتسليمها هناك حسب ما هو متبع وطبقاً للأصول المعمول بها.

ومن الجدير بالذكر إن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعمل في مصر للمساهمه مع منظمات المجتمع المدني. 
وفي هذا السياق قال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس الإدارة أن الاتحاد يعمل مع المجتمع المدني من خلال مشاركة أعضاءه في التخفيف عن اهلنا في غزة بمساهمات عينيه متنوعة وإن مساهمات الاتحاد المتنوعة من خلال توفير كراتين الخير للمواد الغذائيه على أهلنا في قرى مصر وبطانيات الشتاء لأهلنا في غزه تأتي ضمن نشاطات الاتحاد المتنوعة لدعم أهلنا في كل مكان ، وأن الاتحاد العام للمصريين في الخارج سيوفر قافله من المواد الغذائيه لأهلنا في صعيد مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك .

 

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