تأجيل وضع Game+ الجديد للعبة Spider-Man 2 إلى عام 2024

في أكتوبر، أطلقت Insomniac Games لعبة Marvel's Spider-Man 2 بدون ميزات رئيسية مثل New Game+ والأوصاف الصوتية. قبل إصدار اللعبة مباشرةً، أعلن مدير المجتمع والتسويق في Insomniac، جيمس ستيفنسون، أن لعبة +New Game "يجب" أن تصل قبل نهاية عام 2023. ومع ذلك، أصدرت Insomniac الآن بيانًا يوضح أنها تستهدف تحديث Marvel's Spider-Man 2 التالي لـ أوائل عام 2024.

شارك Insomniac الأخبار على X: "نحن نعلم أن اللاعبين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ميزات مثل New Game+ والأوصاف الصوتية، من بين العديد من الميزات الأخرى. لقد عملنا بيقظة على هذه الميزات ونطلب المزيد من الاختبارات للتأكد من أن الجودة ترقى إلى مستوى معاييرنا. نستهدف الآن أوائل عام 2024 لتحديث اللعبة التالي، وسيكون لدينا قائمة كاملة بالميزات أقرب إلى إصدارها."



ومضت Insomniac لتوضح أنها تضيف المزيد من "الميزات المطلوبة بشدة" إلى اللعبة، مثل إعادة تشغيل المهام وتغيير الوقت من اليوم. كانت ردود العديد من المستخدمين على X إيجابية، مما شجع Insomniac على قضاء كل الوقت الذي يحتاجه والتعبير عن حبهم للشركة - وقد حصل بعضهم على إجابات من الشركة تشاركهم الشكر والتقدير.

تحتوي لعبة Marvel's Spider-Man الأصلية على لعبة New Game+، مما يسمح للاعبين ببدء اللعبة من جديد مع الاحتفاظ بالعناصر التي حصلوا عليها أثناء اللعب السابق. ولكن، على الرغم من الميزات القليلة المفقودة، فإننا من أشد المعجبين بـ Marvel’s Spider-Man 2. يمكن للاعبين اللعب بشخصية Peter Parker أو Miles Morales عبر عالم تم توسيعه ليشمل أجزاء من Brooklyn وQueens. تمت إضافة القصة والمهام الجانبية والمزيد من الأنشطة الصغيرة إلى طريقة اللعب، مما أدى إلى إنشاء تكملة "أكبر وأفضل".