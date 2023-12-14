Instagram يسهل إزالة المتابعين غير المرغوب فيهم

تطرح Meta مجموعة من الأدوات الجديدة على Instagram والتي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مقدار المحتوى غير المرغوب فيه والروبوتات التي سيشاهدونها في خلاصاتهم. سيتم أيضًا إخبار الأشخاص إذا كان الشيء الذي نشروه يتوافق مع إرشادات المجتمع. وسيتم تقديم الأدوات الجديدة تدريجياً في الأسابيع المقبلة.

قام Instagram بتطوير وتحسين نظام الكشف الآلي الخاص به والذي يتحقق من الرسائل غير المرغوب فيها عبر التعليقات والعلامات وطرق عرض القصة والمتابعين. ستقوم أنظمة الإشراف بوضع علامة على المتابعين المزيفين والمحتوى المليء بالبريد العشوائي وتمنح المستخدمين خيار حذف هذه العناصر بشكل مجمّع لتوفير وقت المستخدمين. ستتم تصفية أي حساب غير مرغوب فيه أو حساب روبوت في صندوق بريد منفصل لتتمكن من مراجعته، وإذا لم يكن الحساب بريدًا عشوائيًا، فيمكنك الموافقة على الطلب وستتم إضافته إلى القائمة التالية. وبخلاف ذلك، ستتم إزالة جميع الحسابات تلقائيًا بعد 30 يومًا. لن تظهر منشورات الملفات الشخصية التي تم وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها في حسابات منشئي المحتوى إلا إذا تمت الموافقة عليها. يمكن لصاحب الحساب عرض أي طلبات علامات تم وضع علامة عليها بواسطة النظام أو حذفها بشكل مجمّع أو الموافقة عليها.

سيرسل Instagram أيضًا إشعارات داخل التطبيق إذا اكتشف منشورات تنتهك سياسات المحتوى الخاصة به. يتبع ذلك آخر تحديث لـ Instagram والذي يوضح متى يتم حظر المنشورات من الظهور على صفحة الاستكشاف، مما يجب أن يمنع أصحاب الحساب من تكرار تلك الأخطاء. بالنسبة للقصص، قال Instagram إنه لا يزال يقوم بتجربة إخفاء المشاهدات من الحسابات التي تعتبرها المنصة غير مرغوب فيها.

وطرحت الشركة بالفعل أداة "الكلمات المخفية" في عام 2021، والتي تعمل على إخفاء الرسائل التي تحتوي على كلمات رئيسية مشكوك فيها. في التحديث القادم، قال Instagram إنه سيبدأ في تحرير الرسائل غير المرغوب فيها المشتبه بها من خلال أداة تصفية التعليقات المتقدمة. لطالما كانت قضية المضايقات والرسائل غير المرغوب فيها نقطة محورية في Instagram. لقد كان عليها التعامل مع الروبوتات التي تقتحم المنصة وتنشر محتوى جنسيًا صريحًا. ومع ذلك، تحتاج الشركة إلى تحقيق التوازن بين مراقبة المحتوى غير المناسب والسماح بالتبادل الحر للأفكار على منصتها. في الآونة الأخيرة، واجه موقع إنستغرام التدقيق بسبب فرض رقابة مزعومة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين وسط الحرب المستمرة في غزة.