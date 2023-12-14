Instagram Notes تتضمن مقاطع فيديو مدتها ثانيتان

صناديق البريد الوارد في Instagram على وشك أن تصبح أكثر ازدحامًا. يضيف التطبيق مقاطع فيديو متكررة مدتها ثانيتان وردودًا مباشرة على Notes، وهي ميزة تشبه تحديث الحالة والتي توجد في الجزء العلوي من صناديق البريد الوارد للمستخدمين.

تم تقديم هذه الميزة لأول مرة قبل عام كوسيلة لمشاركة التحديثات النصية السريعة مع متابعيك المشتركين والأصدقاء المقربين. ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة أيضًا إمكانات الموسيقى والترجمة إلى هذه الميزة. الآن، ومع التغيير الأخير، سيتمكن المستخدمون أيضًا من مشاركة مقاطع فيديو مدتها ثانيتان في المساحة، تقريبًا مثل لعبة Boomerang الصغيرة. سيظهر المقطع في أعلى صناديق البريد الوارد لأصدقائك بدلاً من صورة ملفك الشخصي العادية.

وفي الوقت نفسه، تضيف Meta أيضًا قدرة الأشخاص على التفاعل مع ملاحظات أصدقائهم بشكل مشابه لكيفية الرد على منشور القصص. يؤدي النقر على ملاحظة في الجزء العلوي من البريد الوارد الخاص بك إلى إظهار اختصار للرد باستخدام صورة GIF أو ملصق أو ملاحظة صوتية أو صورة أو نص. يتم توجيه الردود على الملاحظات إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين إلى جانب الرسائل الأخرى.

تأتي التحديثات في الوقت الذي تبحث فيه Meta عن المزيد من الطرق منخفضة الضغط لتشجيع المستخدمين على المشاركة على تطبيقاتها، بما في ذلك مع مجموعات أصغر من الأصدقاء. طرحت الشركة مؤخرًا القدرة على مشاركة منشورات الموجز والبكرات مع "الأصدقاء المقربين" فقط. كما تم رصدها مؤخرًا وهي تعمل على ميزة تسمى "flipside"، والتي يمكن أن توفر مساحة تشبه finsta مباشرةً في الملفات الشخصية للمستخدمين.