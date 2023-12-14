تدريب 50 من أعضاء فريق الجودة بمستشفيات الفيوم

قامت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال -مديرة الادارة بتدريب لفريق الجودة من مديرية الصحة و مستشفى ابشواى المركزى ومستشفى سنورس المركزى وتم التدريب على الحوكمة المؤسسية OMG والمنعقد بمعرفة الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة وذلك على مدار يومى الاربعاء والخميس . وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر البرنامج 50 من اعضاء فرق الجودة بالمستشفيات وممثلين عن ادارات وتمريض المستشفيات وذلك فى اطار تدريب العاملين على معايير الGAHAR والخاصة باعتماد المستشفيات وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

لجنة لمستشفى ابشواى…

ومن جهه اخرى قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بزيارة مستشفى ابشواى المركزى و برفقته فريق من مديرية الصحة يضم كل من الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الله -مدير ادارة المستشفيات والطوارئ وهالة احمد -مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مدير العلاقات العامة ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية والدكتورة نورهان محمد -عضو المكتب الفنى وجمعة روبى -مشرف الاشعة بالمديرية

وكان فى استقبالهم بالمستشفى الدكتور محمد نصر الله -مدير المستشفى و الوكلاء وطاقم العمل بادارة المستشفى والدكتور راضى رشاد -مدير ادارة ابشواى الصحية .

عقد وكيل الوزارة اجتماعا فى مستهل زيارته للمستشفى بمكتب مدير المستشفى تعرف من خلاله على فريق العمل بالمستشفى واستمع الى مشكلاتهم وايضا احتياجات المستشفى ومنها العجز فى اطباء بعض التخصصات مثل العناية المركزة خاصة وان المستشفى تخدم مركزى ابشواى ويوسف الصديق وايضا حاجة المستشفى لعمال نظافة لكبر مساحتها وقلة العمال الموجودين ومناقشة مقترحات حلها.

بعد ذلك تفقد وكيل الوزارة الاستقبال و تصادف وجود حادث وقام بتوقيع الكشف على احدى المريضات ووجه بتوفير افراد امن لاخلاء الاستقبال من المرافقين حتى يستطيع الفريق الطبى العمل بسهولة لنجدة المصابين

ثم قام بجولة تفقدية فى مبانى و اقسام المستشفى المختلفة حيث تفقد قسم الغسيل الكلوى واستمع الى شكوى احد المرضى الذى يشكو من تاخر العلاج بالتامين الصحى ووجه بسرعة التواصل مع التامين الصحى لعمل اللازم

كما تفقد العناية المركزة و الاشعة والاطفال و الحضانات والعمليات ووجه باستدعاء اطباء من مستشفيات اخرى بالانتداب لاجراء بعض العمليات وبخاصة عمليات الرمد

بعد ذلك عقد اجتماعا مع الفريق وناقش بعض الملاحظات الخاصة بالنظافة وسياسات العمل بالمستشفى .

ووجه وكيل الوزارة مدير الطب العلاجى ومدير المستشفيات والشئون الادارية بتشكيل لجنة تزور المستشفى يوميا لمدة اسبوع لمتابعة المستشفى و مساعدة الادارة لتلافى سلبيات المرور ووعد بزيارة اخرى للوقوف على ماتم تنفيذه من توصيات.

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