وكيل صحة سوهاج يشارك في الإجتماع الدوري لمشروع تنظيم الأسرة

شارك الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ، الدكتورة نادية صالح مدير عام إدارة الوسائل بقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ودكتور جمال قريشي مسئول هيئة جون سنو بسوهاج ودكتور حاتم الجبالي ممثل عن هيئة جون سنو ، دكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و مديري المستشفيات ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمحافظة وذلك ضمن مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والذي يهتم بإستخدام الوسائل مباشرة بعد الولادة وكذلك مناقشه مؤشرات الأداء الربع سنوية لأقسام النساء والتوليد بمستشفيات المحافظة وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة بسوهاج وهيئة جون سنو والتي تهتم بتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة أن القضية السكانية من أخطر قضايا المجتمع وتهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته فهي تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة.

لذلك أولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية من خلال العديد من المبادرات للصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكاني السريع والتي كان لها دور ملموس في زياده أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة بمحافظة سوهاج