الدوري السعودي.. أهلي جدة يتقدم برباعية أمام الفيحاء في الشوط الأول

انتهت مجريات المنعطف الأول بين الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي بنتيجة 4 ـ صفر، والتي تجمعهما حاليًا على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 17 في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف الشوط الأول

سجل فراس البريمان لفريق أهلى جدة في الدقيقتين 11 ، 30، واحرز على حسن الهدف الثالث في الدقيقة 17، وعزز رياض محرز بالهدف الرابع فى الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء لينتهى الشوط الأول بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابرييل فيجا - آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة

يخوض الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة؛ حيث حقق 9 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

أما الفيحاء يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات في الموسم الجاري.

واقيمت مباراة أهلي جدة والفيحاء في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 17، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتتم إذاعتها في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sports HD.