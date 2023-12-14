"المنسق العام لحملة "أنت الأهم" : مشاركة السيدات فى الانتخابات الرئاسية ضمان لنجاح العملية

أشادت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام "لحملة أنتي الأهم " بالمشاركة الإيجابية للمرأة المصرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن الإقبال الكبير التي شهدته اللجان الانتخابية للمرأة أثبتت بجدارة واستحقاق أن مشاركة السيدات في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيسية لنجاح هذه العملية.

الحقوقية الدولية والعربية

وأضافت الفخراني أن الانتخابات الرئاسية أجريت بتنظيم محترف من الهيئة الوطنية للانتخابات مع متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، ومتابعة إعلامية من كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، كما ساهم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمزيد من الضمانات وتحقيق الحياد وتكافئ الفرص بين الجميع.

وأشارت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم أنه رغم التنافس الانتخابي بين المرشحين الأربعة لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ القواعد الديموقراطية، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الوعي الكبير للشعب المصري بحقوقه الدستورية، وأهمية المشاركة الديموقراطية، وأنها كذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون ومشروع الجمهورية الجديدة ليؤكد أن اختيار الشعب المصري لمشروع الدولة الوطنية هو الاختيار الصحيح.