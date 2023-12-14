الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تشيد بدور أجهزة الأمن العراقية 

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي

أشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي، اليوم الخميس، بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.

أمريكا تشيد بأجهزة الأمن العراقية 

ومن خلال منشور على منصة "X" قالت رومانسكي : "نُشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى".

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وذكرت كذلك "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة".

وأتمت قائلة : "الأفراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية.

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