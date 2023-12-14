أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، عن تشكيله الرسمي لمواجهة اليوم أمام الفيحاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ريان حامد - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا.

في الهجوم: رياض محرز - ألان ماكسيمان - فراس البريكان

ويلتقي الأهلي مع الفيحاء على أرضية استاد فيصل بن فهد، في إطار لقاءات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المرتبة العاشرة بـ19 نقطة.