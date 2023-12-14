مضرة بالمعدة والجهاز الهضمي.. بذور التفاح تهدد صحة الناس

أفاد باحثون أنهم تمكنوا من إثبات أن تناول التفاح مع بذوره يمكن أن يشكل خطراً على الصحة.

ويقول العلماء أن بذور التفاح تشكل خطراً مميتاً على صحة الإنسان، لذلك يجب عدم تناول هذه الثمار كاملة، يجب عليك تجنب تناول بذور التفاح، وصحيح أن الخطر لا يكون إلا إذا تناولت كمية كبيرة من هذه الفاكهة مع البذور.

بيت القصيد هو أنه من خلال التجمع في المعدة بكميات كبيرة، يبدأون في إطلاق حمض الهيدروسيانيك القاتل، لإنه لا يدمر المعدة نفسها فحسب، بل جدرانها، ولا يعطل عمل المعدة والجهاز الهضمي بأكمله فحسب، بل يسمم أيضًا جسم الإنسان حرفيًا، مما يعرضه لخطر مميت.

والشيء هو أن البذور تحتوي على الأميغدالين - وهو جينتيبيوسيد من نيتريل حمض المندليك والنتريل، في الواقع، هو مشتق رسمي من حمض الهيدروسيانيك، وهو أمر خطير على جسم الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى تسمم شديد، ومع ذلك، بكميات صغيرة ليس فظيعا، لذلك لن يحدث شيء من تفاحة واحدة مع البذور، ولكن إذا كنت تناول عدة مرات في وقت واحد، فقد يكون التأثير هو الأكثر إزعاجًا.

وفي الوقت نفسه، هناك فوائد في بذور التفاح؛ بالإضافة إلى السم، فهي تحتوي أيضًا على فيتامين ب17 الذي يحمي من السرطان، لذا فإن مسألة تناول التفاح مع البذور أحيانًا تظل مفتوحة وحسب تقدير الشخص نفسه.