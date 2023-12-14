سيدة تستغيث بشيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات بعد وقف إعانتها الشهرية

تستغيث السيدة “سامية م م”، المقيمة بإحدى مناطق المطرية بمحافظة القاهرة، بشيخ الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري، لوقف راتبها من بيت الزكاة والصدقات منذ شهرين بدون أي أسباب.

وأوضحت السيدة في استغاثتها لـ"بوابة الوفد" أنها أرملة ولها أربعة من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لها أي مصدر دخل أو عائل.

وتناشد السيدة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التكرم بإعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدتها في تربية أبنائها.

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