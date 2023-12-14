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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

سيدة تستغيث بشيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات بعد وقف إعانتها الشهرية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

تستغيث السيدة “سامية م م”، المقيمة بإحدى مناطق المطرية بمحافظة القاهرة، بشيخ الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري، لوقف راتبها من بيت الزكاة والصدقات منذ شهرين بدون أي أسباب.

وأوضحت السيدة في استغاثتها لـ"بوابة الوفد" أنها أرملة ولها أربعة من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لها أي مصدر دخل أو عائل.

وتناشد السيدة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التكرم بإعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدتها في تربية أبنائها.

رقم للتواصل

01128593008

الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
الجريدة الورقية