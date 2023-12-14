"صناعة الملابس" عن كثافة المشاركة بالانتخابات: معدن المصريين يظهر في المواقف الصعبة

عقب الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، على مشاركة الشعب المصري بكثافة في الانتخابات، قائلاً: "الإقبال الكثيف كان مشهدًا مشرفًا ويعبر عن معدن الشعب المصري الذي يظهر في المواقف الصعبة".

صناعة الملابس

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عدد العاملين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة يصل لـ1.7 مليون عامل، والغرفة عملت على توفير كل الظروف لحضور العاملين في اللجان للإدلاء بأصواتهم، وتحقيق رغباتهم بالمشاركة في الانتخابات، وكان منظر المشاركة مُشرف ومُفرح.

https://www.youtube.com/watch?v=HBPD9te5RaU

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، الشكر لكل الجهات التي شاركت في الانتخابات والقائمين على العملية الانتخابية، وكل المرشحين الموجودين على حجم الرقي في المنافسة.

ولفت إلى أن كل أطياف المجتمع شاركت في العملية الانتخابية حتى كبار السن والمرضى، وهذا مظهر حضاري كبير، وينُم عن وعي الشعب في ظل الظروف الصعبة والضغوط المفروضة على القيادة السياسية في مصر، وهذا يُعبر عن مدى دعم العش بالمصري لقرارات القيادة السياسية.