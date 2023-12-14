أبرزها الحمام الساخن.. أفضل طريقة للتعامل مع التوتر

وصف باحثون من الولايات المتحدة الذكريات السارة بأنها أفضل طريقة للتعامل مع التوتر، وذكروا أن الذاكرة يمكن أن تساعد الأشخاص بشكل كبير في المواقف الصعبة عندما يكون الشخص تحت الضغط.

لذلك، يقول العلماء أن هناك طرقًا عديدة للتعامل مع التوتر على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الحمام الساخن أو المشروبات الدافئة أو التدليك في تخفيف التوتر ومع ذلك، لا يمكن دائمًا استخدام هذه الأساليب في الحياة الواقعية، وفي بعض الأحيان يحتاج التوتر إلى تخفيفه في موقف يستحيل فيه استخدام أي من هذه الأساليب.

في مثل هذه المواقف، ينصح الخبراء بالرجوع إلى ذاكرتك فالذكريات الممتعة ستساعدك على التغلب على التوتر في وقت قصير ويدعي الباحثون أنهم يقللون من التأثير السلبي للموقف المجهد بنسبة تصل إلى 85٪.

بالإضافة إلى ذلك، يقول علماء النفس إن الأحلام والتصور الإيجابي بشكل عام هي بلا شك طريقة ممتازة للتغلب على التوتر، وليس من قبيل الصدفة أن يوصي علماء النفس بمثل هذه الممارسات ومع ذلك، في المواقف العصيبة، تساعد الذكريات بشكل أكبر.

في حالة وجود مشاعر قوية، يتحدث علماء النفس عن الحاجة إلى تذكر بعض المكان اللطيف، حيث شعر الشخص بالرضا وبضع دقائق يتم نقله في الأفكار هناك، حاول أن تتذكر الروائح والأذواق، وسوف تساعد في تخفيف التوتر.

خلال التجربة، وجد العلماء أن أولئك الذين استرجعوا لحظات سعيدة من الماضي كانت لديهم مستويات أقل من الكورتيزول، وهي مادة موجودة في الدماغ وهي هرمون التوتر، مما يدل على فعالية هذه الطريقة، والتي ينصح باستخدامها من قبل أي شخص يعاني من الإجهاد الشديد.