أطباء يكشفون أعراض غير عادية لارتفاع ضغط الدم

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من اكتشاف وجود أعراض لارتفاع ضغط الدم لم تكن معروفة للعلم من قبل، لكن يمكنهم بسهولة اكتشاف هذا المرض في المرحلة الأولية وبدء العلاج.

يقول العلماء إن ارتفاع ضغط الدم يحدث لدى الكثير من الأشخاص بطريقة يصعب اكتشافها، ونتيجة لذلك، يعيش الأشخاص مع ارتفاع ضغط الدم لسنوات، مما قد يشكل خطورة على صحتهم.

وحدد الأطباء 6 مؤشرات غير عادية لهذا المرض، وهكذا يقول العلماء إن العلامة الأكثر دلالة على احتمال إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم الكامن هي الألم في العين، الذي لا يظهر بعد ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة، بل يبقى لفترة طويلة وحتى بعد الراحة.

وعلامة أخرى غير متوقعة هي السعال المستمر. وقد يشير أيضًا إلى وجود مرض ما، لذلك من المهم للغاية قياس ضغط الدم، والعلامة الثالثة هي ألم في الصدر. يمكن أن تكون أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم، لذا يجدر الانتباه إليها وفحصها، كما أن علامة ارتفاع ضغط الدم قد تكون اللامبالاة، والتي لا تزول حتى بعد راحة طويلة، لذلك من المهم مراقبة نشاطك والانتباه إذا انخفض فجأة.

أيضا، العلامة الأكثر شيوعا للمرض هي الدوخة، وعندما يرتفع ضغط الدم، يشعر الشخص بالدوخة، وصعوبة الوقوف، وقد يشعر بضعف غير مبرر.

إذا كان لدى الشخص واحد على الأقل من هذه المؤشرات، فيجب على الشخص فحص ضغط دمه لمعرفة ما إذا كان مرتفعاً.